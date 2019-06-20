新北準公共化幼兒園 加碼補助提高誘因

（中央社記者黃旭昇新北20日電）新北市府教育局今天宣布，已經有96家私幼簽約加入準公共化幼兒園，家長每月繳費不超過新台幣4500元。為維護準公共幼兒園教保服務品質，市府加碼補助每園20至40萬元改善環境。

教育局幼兒教育科長李幼安今天表示，為提供家長優質平價的托育環境，市府繼續朝公幼年年增班、公私協力增設非營利幼兒園、輔導私幼加入準公共化幼兒園、發放育兒津貼等4大方向努力。

市府教育局表示，孩子就讀準公共化幼兒園，家長每月繳費僅4500元，其餘差額由政府補助。另外，協助私立幼兒園展現特色，提供家長更多元的選擇。

市府原目標是50家私幼申請，因家長反映熱烈，市府依照規模加碼補助20萬元至40萬元不等，用來改善準公共化幼兒園設備，提升師資品質，盼增加誘因。

教育局表示，新北有800家私立幼兒園，符合申請準公幼的有250家，至今天為止一共有96家私幼簽約。

教育局統計，簽約的96家準公共化幼兒園，總共可收托217班、5404名幼兒。準公共化幼兒園申請今天截止，名單可至「全國教保資訊網」查詢。

教育局說，對於未就讀公共幼兒園或準公共化幼兒園的2至4歲幼兒，凡符合家戶綜合所得稅率未達20%，且未請領育嬰留職停薪津貼者，每月可請領育兒津貼新台幣2500元，期減輕家長育兒負擔。

新北市長侯友宜今天為一家私立幼兒園加入準公共化幼兒園揭牌，他表示，為減輕年輕夫妻的負擔，讓大家敢生能養，致力提供市民優質平價的托育環境。（編輯：方沛清）1080620