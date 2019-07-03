老舊建物檢測水質更新鉛管 北市府推補助

（中央社記者劉建邦台北3日電）台北市建管處今天指出，老舊建築物常有管線漏水、使用鉛管等狀況，訂定建物水質檢測及更新鉛管補助要點，補助住戶檢測水質、汰換鉛管，改善居住品質。

經統計，民國68年以前建造的建築物，台北市約有7萬3000多棟。台北市建築管理工程處發言人洪德豪表示，民國68年以前建造的老舊建物，除屋內的自來水管線可能會有漏水問題，部分仍使用鉛管，但因汰換管線工程耗大，影響民眾更新意願。

他指出，北市府關心市民用水安全，訂定「臺北市建築物水質檢測及給水內線鉛管更新補助要點」，水質檢測補助上限每戶新台幣1000元，鉛管汰換補助費用每戶上限1萬元；公寓大廈改善共用部分主要管線，每棟為3萬元。他建議民眾，屋內自來水管線最好更換成鋼管、銅管。

他表示，自來水管線汰換申請，可由區分所有權人提出申請，若大樓內有多戶一同提出汰換申請，可委任一人提出；至於共用部分鉛管汰換申請，則由區分所有權人會議決議推派一人為申請人。

相關規定及補助內容，可至建管處官網內的「臺北市建築物水質檢測及給水內線鉛管更新補助要點」查詢，希望市民多加利用。（編輯：戴光育）1080703