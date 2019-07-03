雲林兒童繪畫展出在地風情 用視覺看用心體會

（中央社記者葉子綱雲林縣3日電）設廠雲林的日商今年是第4年在雲林舉辦國小兒童繪畫比賽，地方熱烈響應。今天起展出得獎作品，有風景、廟會等，展現在地風情。小朋友們說，希望大家用視覺看、用心體會。

2000年設廠雲林的日商艾杰旭（AGC）公司攜手環球科技大學產學合作團隊及雲林縣美術協會，舉辦雲林縣國小兒童繪畫比賽至今4屆，獲得地方熱烈迴響，成為美術界年度盛事，第4屆主題「藝起暑遊趣」得獎作品，從今天起至31日止在雲林縣政府一樓展示廳展出。

AGC公司、雲林縣長張麗善、環球科大董事長許淑敏、校長沈健華等人上午在雲林縣政府一樓展示廳，揭開「藝起暑遊趣」得獎作品展覽，展出國小高年級、中年級和低年級共45件作品，呈現學童眼中充滿趣味的故鄉景物，有風景、看電影、廟會等琳瑯滿目。

張麗善感謝AGC公司舉辦兒童繪畫比賽，讓學童畫出眼中所見、心中所感的雲林，從作品中可以感受到每個孩子的獨到見解與想法，令人印象深刻。

到場分享得獎心得的小朋友，介紹自己的作品，展現畫家風範之餘，也充當解說員，說明作品獨特處，還希望大家看畫作時「用視覺看，用心體會」。

艾杰旭顯示玻璃股份有限公司原名旭硝子顯示玻璃股份有限公司，是日本AGC集團旗下顯示事業部台灣基地之一，2000年設廠位在斗六的雲林科技工業區，生產液晶面板關鍵材料的玻璃基板，提供世界各大廠製成液晶電視、智慧型手機等液晶顯示面板產品。（編輯：吳佳穎）1080703