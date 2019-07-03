大旗跡 台東捕獲5百公斤旗魚可惜油脂不多

（中央社記者盧太城台東縣3日電）台東縣成功鎮新港籍漁船「南興號」昨天捕獲一尾重達500公斤大旗魚。漁會今天表示，雖是自去年入冬後至今捕獲最大尾的旗魚，但它油脂不多、太瘦了，價格不是很好。

新港區漁會昨天在臉書上貼文，指「今日大旗跡」，恭賀「南興號」漁船昨天捕獲500公斤重的白皮旗魚，相當罕見，一般旗魚都只有2百公斤左右。

水試所東部海洋生物研究中心主任何源興指出，夏天捕獲旗魚是比較少見，尤其又是這麼大尾，通常旗魚都是在冬天南下，夏天就北返，這尾旗魚可能準備要北返，因此比較瘦。

新港區漁會表示，這是去年入冬後至今，捕獲最大尾的白皮旗，雖然大尾，但油脂不多，拍賣價格沒有冬天好。（編輯：戴光育）1080703