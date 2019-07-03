單車體驗台中之美 網紅人氣車隊帶你暢遊

台中市政府舉行「幸福在騎中—自行車道行銷推廣活動」，歡迎民眾以單車體驗台中之美。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 108年7月3日

（中央社記者趙麗妍台中3日電）台中市政府舉行「幸福在騎中—自行車道行銷推廣活動」，6日邀請「單車騎士136車隊」、網紅「林胚泥」探訪136線自行車道及高美濕地，7日部落客「肉魯」將現身潭雅神綠園道。

台中市觀旅局今天表示，「幸福在騎中—自行車道行銷推廣活動」，即日起至7月13日截止，透過網紅導覽，遊客邊騎邊玩，將不錯過每一個有趣的私房景點，民眾到台中潭雅神綠園道、濱海自行車道（高美濕地）、136線自行車道，玩AR擴增實境闖關，把捷安特自行車騎回家。

觀旅局長林筱淇說，高美濕地美景百看不膩，邀請民眾體驗騎單車遊高美，為暑假安排台中海線一日小旅行，遊客中午可逛三井outlet避暑，下午單車遊高美濕地，傍晚可以到梧棲漁港品嚐海鮮，享受浪漫又愜意的快樂時光。

她表示，高美濕地周邊擁有便捷的公共自行車租借站以及景色優美的濱海自行車道，推薦遊客可以善加利用租借iBike遊高美，讓遊程更方便，回憶更精采。（編輯：翁翠萍）1080703