幽靈法人登記台東218筆土地 收歸國有還原住民

（中央社記者盧太城台東縣3日電）登記在「台東獎學會」的218筆、約31多公頃土地，在立委陳瑩、鄭天財奔波下，發現學會竟然是幽靈學會，這些土地經70多年後，財政部同意收歸國有，未來將歸還給原住民。

陳瑩表示，台東成功與長濱鄉的這批土地，分別在八桑安、僅那鹿角、膽曼、烏石鼻、堺橋。民國36年辦理土地總登記時，被「台東獎學會」理事長蔣剛申報登記給學會，由鄰近阿美族人使用。

她指出，早期族人需以租約向「台東獎學會」承租使用，後期雖不需再繳交租金，但從祖先過去就開始使用的土地，卻遲遲無法增劃編為原住民保留地，原因在於這些土地為法人所有，不是「國有」。

陳瑩從105年就任立委即邀集內政部、財政部、教育部、司法院、原民會、台東縣政府召開協調會，除在立法院對相關機關單位提出質詢以外，更於106年預算審查時，提案要求法務部徹查登記於「台東縣獎學會」名下的土地問題。

後來行文給法務部調查，台東地檢署才發現這個學會早已不存在。同時總統蔡英文也指示各單位配合處理這懸宕70多年的問題。

陳瑩表示，日前接獲財政部國有財產署通知，「台東縣獎學會」這些土地，未來將改登記「國有」，過去使用土地的族人，也因為土地改登記國有後，可提出申請增劃編為原住民保留地。後續會督促原民會加速增劃編原住民保留地問題，儘快放領給族人。

鄭天財Sra Kacaw今天在地方召開說明會，他表示，台灣已光復這麼多年，竟然還有日產存在，非常的荒謬。讓這些鄉親從1921年、大正10年起，繳交不平等、不公義租金，早該在1945年就停止繳交，將土地交給族人，但因政府對於法律的誤解及怠惰，使鄉親繳交了數10年的租金，給一個沒有經過法人登記的幽靈法人團體，根本莫名其妙。

鄭天財表示，從107年9月起，前後與相關機關召開6次協調會，4度質詢內政部，終於在今年6月11日促成台東縣政府行文成功地政事務所，將獎學會管有土地登記為國有土地，讓長期在使用這些土地的鄉親，能依法申請保留地，取得所有權。

依鄭天財提供資料，台東獎學會設立於日據時期，由當時的台東廳廳長市來半次郎所成立，為籌措獎助學金，將長濱、成功共有218筆土地，面積達31餘公頃的土地登記為獎學會所有，並收取租金。但台灣光復後卻未辦理法人登記，本來無人管有土地理應收歸國有，或依相關法令處理。但因政府認為該土地無法處理，一擱置便達74年之久。(編輯:孫承武)1080703