托育中心虐嬰還可領補助 北市社會局：已除名

（中央社記者陳怡璇台北9日電）台北市私立「我們的」托嬰中心內湖園區悶死男嬰，旗下5間園區也有不良紀錄，遭爆料依然在北市準公共化托嬰名單內，且還可領補助。北市社會局表示，已除名。

台北市私立「我們的」托嬰中心內湖據點一名11個月大的男嬰遭廖姓保母用身軀壓住強迫入睡，窒息死亡；南港據點則是半年內2次不當托育行為；信義據點為保母強拉幼兒腿拖行及用圍兜蓋住幼兒雙眼強行餵奶，另有3園區則因情節未達違法程度，由社會局給予行政指導。

蘋果日報報導，「我們的」托嬰中心有7家據點名列北市「準公共化托嬰中心名冊」，包含中正、中山、松山、古亭、信義、南港、中研園區，指出該托嬰中心紀錄不良依然可拿補助。

台北市社會局晚間發新聞稿指出，「我們的內湖」托嬰中心已被勒令停業1年，信義據點及南港據點因確認違反兒少權法第83條第1項第1款，虐待或妨害兒童及少年身心健康，依中央「直轄市、縣(市)政府辦理未滿二歲兒童托育準公共化服務與費用申報及支付作業要點」第八點，「終止準公共化合作」。

社會局表示，除了公告以外並給予家長2個月緩衝轉托期，並於社會局網站準公共化名單中下架。（編輯：張銘坤）1080709