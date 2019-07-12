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拚觀光 賴峰偉指示打造冷氣式流動公廁

最新更新：2019/07/12 19:36

（中央社澎湖縣12日電）澎湖縣環保局副局長許佳佩上週參加「宗教直航」，發現泉州天后宮前的流動公廁有冷氣、空氣清新，值得學習。縣長賴峰偉指示環保局委託台灣廠商打造一輛冷氣式流動公廁，提昇公廁品質。

澎泉7月3日再度宗教直航，會香團在泉州天后宮廟前廣場發現一輛造型新穎，內裝舒適的流動公廁，許多人使用後一致給予好評。8日縣務會議，邀請隨團的許佳佩報告泉州與澎湖流動廁所比較。

許佳佩說，泉州流動公廁利用遊覽車既有照明及空調設備改造，雖是密閉式空間，但踏進去感受與印象中公廁大相逕庭，光線明亮、環境乾淨，冷氣空調使車內毫無異味，不像一般的流動廁所。

許佳佩表示，澎湖的流動公廁以貨櫃車改裝，移動式升降俗稱「變形金剛」，缺乏美觀設計，相較泉州的流動公廁，如廁空間小、燈光昏暗，且無空調設備，洗手時水滴容易濺灑，造成地板潮濕，易有安全疑慮。

賴峰偉表示，澎湖致力推廣觀光旅遊，每年有大量旅客造訪澎湖，且時常舉辦觀光活動、運動賽事，流動公廁使用率高，為提供遊客優質如廁環境，指示環保局由專人隨時清洗流動公廁，並借鏡泉州經驗，打造冷氣式移動公廁，提供民眾乾淨、無異味的公廁環境。（編輯：黃世雅）1080712

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