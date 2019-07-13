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高雄市又見道路坍塌 疑因舊鐵道路基下陷所致

最新更新：2019/07/13 12:21
高雄市鼓山區華安街近翠華路的路面疑因路基下陷造成路面塌陷，工程單位13日現地勘查將進場修復，確保用路人安全。（工務局提供）中央社記者王淑芬傳真　108年7月13日
高雄市鼓山區華安街近翠華路的路面疑因路基下陷造成路面塌陷，工程單位13日現地勘查將進場修復，確保用路人安全。（工務局提供）中央社記者王淑芬傳真　108年7月13日

（中央社記者王淑芬高雄13日電）路平是高市府重要的施政目標，不過雨後常常會出現路面塌陷的問題，高雄市府工務局今天會同鐵道局南工處等單位現勘，研判是路基下陷，將由相關工程單位配合改善。

鼓山區華安街近翠華路的路面於12日晚上發生路面寬約4公尺，面積約13平方公尺的道路塌陷，為確保用路安全，工程單位緊急交維管制。

高雄市府工務局工程企劃處長鄭元宗今天會同鐵道局、管線單位勘查道路坍塌情形，要求工程單位配合改善復舊。

道路塌陷處是原本台鐵鐵道，鐵路地下化後拆除軌道鋪設為柏油馬路，附近民眾懷疑是工程品質出問題造成路面塌陷，鐵道局疑為管線單位開挖回填不實，不過鄭元宗說是路基下陷造成。

目前工程單位還在釐清塌陷原因，工務局允諾協調加速改善復舊，確保用路人行車安全。（編輯：吳佳穎）1080713

高雄市鼓山區華安街近翠華路的路面疑因路基下陷造成路面塌陷，市府緊急封路管制，工程單位13日現地勘查將進場修復，確保用路人安全。（工務局提供）中央社記者王淑芬傳真　108年7月13日
高雄市鼓山區華安街近翠華路的路面疑因路基下陷造成路面塌陷，市府緊急封路管制，工程單位13日現地勘查將進場修復，確保用路人安全。（工務局提供）中央社記者王淑芬傳真　108年7月13日
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