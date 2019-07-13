東豐自行車道獨角仙現蹤 中市府籲觀賞代替捕捉

台中市政府表示，每年夏天為獨角仙交配繁殖季節，歡迎民眾到東豐自行車綠廊體驗自然風景，但也請發揮公德心，用觀賞代替捕捉，讓昆蟲能自由自在生活在大自然間。中央社記者趙麗妍攝 108年7月13日

（中央社記者趙麗妍台中13日電）現正是獨角仙繁殖季節，台中市東豐自行車綠廊的光蠟樹上爬滿獨角仙，暑假許多人前來捕抓，當地民眾貼出告示，希望不要再來抓獨角仙，市府呼籲，發揮公德心，以觀賞代替捕捉。

台中市東豐自行車綠廊由廢棄鐵道改建的自行車專用道，沿途風光明媚，綠意盎然的景色，每逢假日吸引許多民眾前來休憩，現值獨角仙繁殖季節，光蠟樹上爬滿黑黑亮亮的獨角仙，當地民眾貼出告示，「請不要帶小孩來抓獨角仙」。

附近民眾指出，暑假開始了，許多家長帶著小孩來抓獨角仙，專挑有角的公獨角仙，日前樹上爬滿了許多獨角仙，最近減少了很多，剩下的多是沒角的雌獨角仙。

台中市政府表示，每年5至7月為獨角仙交配繁殖季節，歡迎民眾到東豐自行車綠廊體驗自然風景，但也請發揮公德心，用觀賞代替捕捉，用拍照記錄代替裝籠飼養，讓昆蟲能自由自在生活在大自然間。（編輯：李錫璋）1080713