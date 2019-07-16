前布袋鎮代自掏腰包修路 鄉親參加告別式感念

前嘉義縣布袋鎮鎮民代表李志榮日前車禍不治，因生前常自掏腰包修路、熱心公益，16日舉行告別式時，大批鄉親到場致哀，感念他生前善舉。（民眾提供）中央社記者黃國芳傳真 108年7月16日

（中央社記者黃國芳嘉義縣16日電）嘉義縣前布袋鎮民代表李志榮日前車禍不治，因生前常自掏腰包修路、幫助弱勢民眾度難關，今天舉行告別式，不僅縣長翁章梁、民意代表參與，許多鄉親都到場觀禮，場面哀戚。

李志榮於1日駕駛貨車行駛台82線快速道路時，不慎撞上公路單位工程車，送醫不治，今天在布袋鎮過溝公園前舉行告別式，除了翁章梁外，布袋鎮長陳鳳梅、黃金茂等縣議員及基層民代到場致哀。

現年57歲的李志榮，未婚，生前曾任布袋鎮民代表，平常在過溝建德宮前賣水果，因熱衷地方服務，以前只要有空閒，總是開著一台老貨車四處幫助里民處理事務，特別是協助弱勢民眾募款、辦理後事。

李志榮的弟弟、現任布袋鎮民代表李和芳表示，哥哥李志榮只要發現鄉間產業道路或巷弄路面有坑洞，常自掏腰包購買瀝青修補，因此，他賣水果所得和鎮民代表的薪資，多用在公共事務上，身後幾乎沒有積蓄。

布袋鎮過溝社區鄉親得知李志榮車禍過世，都很難過悲傷，今天有許多鄉親到告別式會場觀禮，送他最後一程，同時也感念他對地方的貢獻。

翁章梁表示，李志榮服務地方精神令人敬佩，而縣府也向中央爭取新台幣2億5000萬元經費，進行嘉義縣道路工程，改善道路品質。（編輯：林沂鋒）1080716