發展觀賞魚產業 屏東縣府辦國際交流賽

2019屏東縣觀賞魚推廣國際交流賽8月底將登場，即日起在太平洋百貨推出水族展，搶先為賽事暖場造勢，屏東縣長潘孟安（前右）到場參觀。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年7月16日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣16日電）屏東縣是台灣觀賞魚養殖及種魚研發培育重鎮，縣府與民間業者將於30日起舉辦國際交流賽兩天，即日起先在屏東市太平洋百貨公司舉辦水族生物展，為比賽暖身。

屏東縣長潘孟安今天在記者會表示，全台有1000多戶觀賞魚養殖戶，屏東佔7成，觀賞魚產業產值、活體出口已超過新台幣10億元，加上周邊產業如水草、飼料、魚缸、維生設備與燈光照明等，整體產值將達40億元以上，為返鄉青年創造就業機會。

潘孟安表示，屏東去年首次辦理國際觀賞魚交流比賽成效斐然，今年擴大辦理第2屆，邀請6個國家的觀賞魚玩家投入賽事交流，期望將台灣觀賞魚產業與實力再次推向海外，將屏東縣打造為觀賞魚之都。

主辦的屏東縣生技觀賞魚養殖發展協會說，這屆賽事已在海內外觀賞魚業者、收藏家間造成相當迴響，交流賽比賽魚種項目為孔雀魚、鬥魚、羅漢魚、金魚、米蝦5大魚種，都是台灣觀賞魚育種繁殖改良主力，其中孔雀魚、金魚改良歷史最悠久，不論品種系統、育種標準、競賽標準等都建立完整。

協會表示，鬥魚近期改良出展示級鬥魚，羅漢魚在國內多做為風水魚，近年也都建立統一的鑑賞標準，並在收藏家間辦理交流賽而吸引更多人飼養。米蝦為市場新興寵兒，國內業者的品種開發實力全球數一數二。

協會理事黃捷貴培育出大耳孔雀魚新種，讓泰國收藏家驚豔，收藏家開價1對3000元、高於市價30倍，他不賣，他說，還想改良得更漂亮。

配合比賽舉行的水族生物展將展示燈科魚、庫達海馬、小丑魚、小型雀鯛、孔雀魚、鬥魚及神仙魚等水族生物，並有魚菜（花菜）共生，具育教於樂意義。（編輯：翁翠萍）1080716

2019屏東縣觀賞魚推廣國際交流賽8月底將在屏東太平洋百貨熱鬧登場，今年邀請6個國家的觀賞魚玩家前來交流，比賽魚種項目包含孔雀魚等，都是台灣觀賞魚育種繁殖改良之主力。中央社記者郭芷瑄攝 108年7月16日