颱風丹娜絲逼近 北市府要求大巨蛋提前防颱

（中央社記者劉建邦台北17日電）輕度颱風丹娜絲逼近，台北市建管處今天說，已要求所有工地進行防颱自主檢查，並通知遠雄公司檢查大巨蛋的防水系統及各棟屋頂的安全維護等狀況，避免颱風期間造成傷害。

輕度颱風丹娜絲襲台，中央氣象局預計今天上午將發布陸上颱風警報，預估18日至19日對台影響最大。

台北市政府建築管理工程處發布新聞稿表示，呼籲民眾及商家提前做好防颱準備，並加強檢查懸掛在屋外、庭園及陽台的花盆等物品，商家設置帆布招牌等廣告，應固定處理或先行取下，以免被強風吹落，導致行人受傷或財物損失。

建管處指出，已透過LINE要求北市所有建築工地立即進行防颱自主檢查，像是工地施作圍籬、護網等設備及高樓層堆置建材等，都應加強固定，也要求業者回傳檢查結果。

建管處說，大巨蛋曾發生在颱風期間施工鐵片遭吹落狀況，針對輕颱丹娜絲襲台，要求遠雄公司應立即辦理大巨蛋工程的防颱自主檢查，特別是防洪排水系統、巨蛋棟及各棟屋頂版相關工程及各棟帷幕牆、外牆與基地四周圍籬等設施，都應加強固定，至於高樓層尚未安裝建材，也應先吊至地面，且每2小時回報巡檢結果。

建管處表示，會持續監督大巨蛋防颱安全措施，不允許大巨蛋工程因颱風襲台造成任何公安事件。（編輯：李亨山）1080717