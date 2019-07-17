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颱風丹娜絲來勢洶洶
第5號颱風丹娜絲16日下午在菲律賓東方海面生成，氣象局17日上午11時30分發布陸上颱風警報，估計18至19日對台影響最大。
颱風丹娜絲來勢洶洶
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颱風丹娜絲來勢洶洶5/15

颱風丹娜絲來勢洶洶 雲嘉共放空20座滯洪池因應

最新更新：2019/07/17 12:21
颱風丹娜絲來勢洶洶，可能對台灣構成威脅，為免雲嘉沿海低窪地區淹水，經濟部水利署第五河川局17日表示，雲林縣及嘉義縣市政府完成預布大型移動式抽水機共284部。（第五河川局提供）中央社記者江俊亮傳真 108年7月17日
颱風丹娜絲來勢洶洶，可能對台灣構成威脅，為免雲嘉沿海低窪地區淹水，經濟部水利署第五河川局17日表示，雲林縣及嘉義縣市政府完成預布大型移動式抽水機共284部。（第五河川局提供）中央社記者江俊亮傳真 108年7月17日

（中央社記者江俊亮嘉義市17日電）颱風丹娜絲來勢洶洶，可能對台灣構成威脅，為免雲嘉沿海低窪地區淹水，經濟部水利署第五河川局今天表示，已協調雲林、嘉義縣政府放空20座滯洪池，以增加滯洪空間。

第五河川局長張庭華表示，雲嘉沿海地勢低窪地區排水本來就較困難，根據氣象預報，颱風丹娜絲將於18日至19日期間最接近台灣，由於這兩天適逢大潮，加上颱風有抬高海水位與風浪作用，恐將增加排水難度。

為了解決這個問題，第五河川局已協調雲林縣政府提前放空轄內12座滯洪池、嘉義縣政府放空8座，並透過滯洪池閘門啟閉操作，以增加滯洪空間、循環持續滯洪，希望發揮最大的滯洪效果，減少沿海淹水災情。

張庭華指出，針對雲嘉防汛熱點，已由雲林縣及嘉義縣市政府完成預布大型移動式抽水機共284部；另外水利署補助雲林縣政府新購大型移動式抽水機57部、嘉義縣政府92部，都已完成交貨，將作為備援機組。

此外，針對雲林縣大埤鄉西鎮村、雲林縣褒忠鄉馬鳴村、嘉義縣東石鄉掌潭村、嘉義縣東石鄉栗子崙聚落及嘉義縣布袋鎮考試里等低窪易淹水村落，第五河川局也已協調雲林、嘉義縣政府預布抽水機，將視情況調度增援。

張庭華也提醒民眾，颱風來襲前請儘速清理陽台排水孔及自家周邊排水溝，以降低可能的淹水災情。（編輯：陳俊碩）1080717

地機族
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