台北22日多處淹水 柯文哲：重複發生地先處理

（中央社記者梁珮綺台北23日電）大雷雨昨天下午襲擊雙北，台北市多處積淹水，台北市長柯文哲今天說，已進行檢討，目前發現捷運東門站連通道與小巨蛋周邊去年在強降雨時也有淹水，重複的地方會優先處理。

柯文哲今天全天沒有公開行程，上午在市政大樓12樓接受媒體訪問時，做上述表示。

雙北昨天下午被大雷雨襲擊，台北市多處積淹水，大安區災情嚴重，柯文哲表示，極端氣候是「誰遇到誰倒楣」，所以他不敢嘲笑別人，目前台北市排水系統多能負擔78毫米時雨量，工務局的計畫是在10年內提高到88毫米。

他說，去年強降雨時，台北市也有地方淹水，比對後發現東門站連通道與小巨蛋周邊都是遇雨就淹，重複的地方會優先處理，柯文哲表示，工務局去年有針對小巨蛋周遭地區提出改善計畫，需要時間挖設涵道，而今年會針對東門站提計畫。

針對國安局人員涉及藉總統蔡英文出訪勤務，走私菸品案，柯文哲說，蔡總統出訪過境美國接受高規格接待所打的「廣告」卻因一顆老鼠屎毀掉，一定相當懊惱，而這也給他一個警惕，很多事情都是被小問題打垮。

話鋒一轉，柯文哲說，這就與管理有關，必須咬緊牙關，即使是好友或親戚，該殺照殺，撐一段時間後讓所有人相信一切依法行政，但這沒有3、4年，無法成功。

由於台北市發生積淹水時，柯文哲正接受專訪，有媒體提出質疑，柯文哲表示，真正好的管理是制度，不是首長一定要坐在應變中心，尤其現在進入網路時代，不管首長在哪裡，只要能掌握情況就好。（編輯：李亨山）1080723