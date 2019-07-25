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馬祖轉型智慧水城市 建置智慧水網

最新更新：2019/07/25 19:21
連江縣自來水廠表示，馬祖地區用戶數相對較少，從源頭（水庫）到用戶端都由水廠全程掌握，能快速、有系統的完成工程，達到節約用水、彈性調度、有效管理、多元開發4大策略。（連江縣政府提供）中央社　108年7月25日
連江縣自來水廠表示，馬祖地區用戶數相對較少，從源頭（水庫）到用戶端都由水廠全程掌握，能快速、有系統的完成工程，達到節約用水、彈性調度、有效管理、多元開發4大策略。（連江縣政府提供）中央社　108年7月25日

（中央社馬祖25日電）馬祖南竿首先完成全島智慧水網建置，從源頭水庫開始控管，透過智慧水表能精準掌握全南竿2104戶用水資訊、管線漏水等緊急問題。

預計109年以前完成北竿、莒光以東引三鄉建置，完成全縣智慧水網工程。

在前瞻水環境經費支持下，連江縣引進新型態的水資源科技，智慧水表內建各種管理功能，可將數據先進行「預先處理」。

若有管線漏水、逆流等緊急問題，水表會發出警示協助及早發現改善，降低水資源的浪費，也可以聰明的記錄下不同時段區間的用量紀錄，協助管理人員進行用水模式分析、漏水區域快速調查，運用單只水表即可獲得智慧管理效益。

連江縣自來水廠表示，馬祖地區用戶數相對較少，從源頭（水庫）到用戶端都由水廠全程掌握，能快速、有系統的完成工程，達到節約用水、彈性調度、有效管理、多元開發4大策略。

自來水廠表示，109年底將完成全縣家家戶戶安裝智慧水表，居民可透過智慧水表螢幕警示，輕鬆掌握家中用水狀況。（編輯：張銘坤）1080725

馬祖南竿地區率先完成全島智慧水網建置，從源頭水庫開始控管，透過智慧水表能精準掌握全南竿用水資訊、管線漏水等緊急問題。（連江縣政府提供）中央社　108年7月25日
馬祖南竿地區率先完成全島智慧水網建置，從源頭水庫開始控管，透過智慧水表能精準掌握全南竿用水資訊、管線漏水等緊急問題。（連江縣政府提供）中央社　108年7月25日
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