新北市消防月曆邀澳洲猛男 尬體力拚美肌

（中央社記者葉臻新北30日電）新北市政府消防局首次邀請澳洲消防月曆成員共6人來台，與新北市消防猛男合拍2020年消防月曆，畫面十分吸睛，8月1日也將安排消防國際學術交流研討會，促進兩國消防交流。

新北市政府消防局長黃德清表示，新北市消防局2018年9月28日舉辦2019月曆11週年發表會時，澳洲駐台辦事處副代表莫蘇善（Susan Moore）及Jeff Leech、David Raciti兩位澳洲消防員都有出席，會後澳方邀請新北市消防局派員赴澳洲合拍澳洲消防公益月曆，消防局也在今年初派滬尾分隊隊員林嘉楷和中港分隊隊員謝進芳前往澳洲拍攝。

新北市消防局表示，今年是首次邀請澳洲消防月曆成員來台，與新北消防員一同拍攝2020年消防形象月曆，新北消防局也海選12名體態清新健康的消防員擔任形象大使，兩組人馬也在今天互尬體力，互動十分熱絡。

消防局表示，本次交流活動除了配合消防月曆拍攝外，8月1日也將安排消防國際學術交流研討會，邀請內政部消防署、台北市、基隆市、桃園市、宜蘭市及基隆港務消防單位，就台澳化學災害事故處理及化災火警案例進行經驗分享與交流。

消防局表示，消防月曆將作為防火宣導及公益使用，並無對外販售，民眾如欲索取此月曆，請密切關注「新北消防發爾麵」臉書粉絲專頁所分享的最新訊息，即時掌握公益販售及粉絲活動詳情。（編輯：方沛清）1080730

新北市政府消防局首次邀請澳洲消防月曆成員共6人來台，與新北市消防猛男合拍2020年消防月曆，兩組人馬互尬體力。中央社記者葉臻攝 108年7月30日

新北市政府消防局首次邀請澳洲消防月曆成員共6人來台，與新北市消防猛男合拍2020年消防月曆，畫面吸睛。中央社記者葉臻攝 108年7月30日

新北市政府消防局首次邀請澳洲消防月曆成員共6人來台，與新北市消防猛男合拍2020年消防月曆，兩組人馬互尬體力，互動熱絡。中央社記者葉臻攝 108年7月30日