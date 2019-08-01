遏阻非法日租套房 高市祭出斷水斷電

（中央社記者陳朝福高雄1日電）對於經多次裁罰後仍繼續經營的非法日租套房，高雄市府觀光局今天會同警察局、台電公司等，對業者採取斷水斷電措施，並持續稽查取締及定期清查各大訂房網站的非法旅宿業者。

高雄市府觀光局查出位於左營區的日租套房綠光水畔自民國101年起違法經營旅館業務，共7處，總共被開罰22張罰單，裁罰金額新台幣265萬元，業者惡意不繳交罰金，且其中有三館被觀光局裁罰並勒令歇業，仍無視法令繼續違規營運，甚至不斷擴張營業處所。

高雄市府觀光局今天邀集工務局、警察局、消防局、台電公司及自來水公司等，前往強制執行斷水斷電處分，過程順利。

為保障旅客住宿安全，高雄市府觀光局表示，非法日租套房建築物公共安全及消防設備是否符合規定、逃生路線是否暢通無阻、有無投保公共意外責任險及環境設施是否符合衛生規定等，均不如合法旅宿業有市府各主管機關層層把關。

另外，日租套房業者通常透過國內外旅宿平台於網路刊登廣告，僅透過手機與旅客連繫，規避政府機關查緝，因無實體往來交易憑證，旅客不知道實際經營者姓名，如發生意外或消費糾紛恐求償無門。（編輯：林沂鋒）1080801