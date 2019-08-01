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北海坑道開鑿50週年 邀當年工程戰士回馬祖參訪

最新更新：2019/08/01 17:41
為紀念馬祖北海坑道開鑿50週年，馬祖國家風景區管理處與陸軍馬祖防衛指揮部合作舉辦「北海真英雄–回憶當年活動」，將邀請民國50、60年代曾參與北海計畫坑道工程者，或曾在馬祖服役者重返舊地憶當年。（馬管處提供）中央社　108年8月1日
為紀念馬祖北海坑道開鑿50週年，馬祖國家風景區管理處與陸軍馬祖防衛指揮部合作舉辦「北海真英雄–回憶當年活動」，將邀請民國50、60年代曾參與北海計畫坑道工程者，或曾在馬祖服役者重返舊地憶當年。（馬管處提供）中央社　108年8月1日

（中央社馬祖1日電）為紀念馬祖北海坑道開鑿50週年，馬祖國家風景區管理處等單位舉辦北海真英雄-回憶當年活動，免費招待民國50、60年代執行北海計畫坑道工程的戰士，9月2日至4日到馬祖參訪、見證歷史。

馬管處說，只要曾經在馬祖服役，並參與馬祖坑道開鑿工程，能提供兵籍號碼或是當年曾開鑿過坑道的相關證明，經核對確認無誤，即可免費招待南竿、北竿3天2夜參訪之旅，名額限50名。另外，過去曾經在馬祖地區服役退伍軍人也可報名參加。

即日起報名至8月16日截止，行程說明、參加費用、報名表等資訊可參考馬管處官網。（編輯：李錫璋）1080801

馬祖國家風景區管理處與陸軍馬祖防衛指揮部辦理「北海真英雄－回憶當年」活動以紀念北海坑道開鑿50週年，歡迎曾執行北海計畫坑道工程的英雄戰士和將領等人，9月一同榮歸馬祖、見證歷史。（馬管處提供）中央社　108年8月1日
馬祖國家風景區管理處與陸軍馬祖防衛指揮部辦理「北海真英雄－回憶當年」活動以紀念北海坑道開鑿50週年，歡迎曾執行北海計畫坑道工程的英雄戰士和將領等人，9月一同榮歸馬祖、見證歷史。（馬管處提供）中央社　108年8月1日
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