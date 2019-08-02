被打臉愛情摩天輪8月動工 韓國瑜：從未說過

（中央社記者陳朝福高雄2日電）外界關切愛情摩天輪進度，民進黨高雄市議員邱俊憲提供向市府研考等單位詢問公文，打臉市長韓國瑜稱8月要動工。韓國瑜今天受訪時連說3次「我什麼時候說過動工」。

韓國瑜中午出席高雄市慶祝民國108年父親節暨第45屆模範父親表揚活動，會後接受媒體訪問，聽到媒體提問愛情摩天輪進度是召開說明會或動工時，神情一度激動，待媒體再提問有關總統大選問題時，只說了「謝謝」轉身離去。

韓國瑜表示，哪年哪月說過愛情摩天輪要動工，為何民進黨議員每天扯高雄後腿，不希望高雄進步。他是指有2至3家外商要投入調查商業價值，做可行性調查研究，為何天天抹黑他說謊，不希望高雄市進步。

高雄市政府新聞局也說明，這又是一則黑韓假新聞代表！務必請議員不分黨派以怎麼讓高雄更好為努力的目標，而不是只是為了看衰高雄淪為政黨打手，別忘了選民們都在看。

邱俊憲在臉書貼文，愛情摩天輪如果真在8月動工，願意出資購買100個WeCare募資商品「吃碗內看碗外警示碗」，發放給各位網友。（編輯：黃世雅）1080802