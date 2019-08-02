弱勢兒少嚐火鍋 侯友宜：人人可當圓夢英雄

（中央社記者黃旭昇新北2日電）新北市愛心大平台獲得火鍋業者響應，今天邀請120名新北市監護、安置兒少及照顧者品嚐道地重慶火鍋。市長侯友宜鼓勵社會大眾成為響應者，人人都可成為伸手助人的圓夢英雄。

新北市府社會局長張錦麗表示，新北有112名兒童少年由市府擔任監護人，其中，28名由侯友宜監護，84名由她擔任監護。全市持續安置兒童少年共有740人。

新北市長侯友宜今天到板橋區距離市府不遠的一家火鍋店，與受安置、受監護的孩童一起品嚐重慶麻辣火鍋的巴蜀文化，以及綠色健康飲食，還親切的為孩子涮肉、挾菜，鼓勵大家勇敢向前，踏實築夢。

市府說，今年18歲的阿和（化名）經新北地方法院裁定，由市府委託新北家扶中心安置在寄養家庭，並由侯友宜擔任監護人。阿和已高中畢業，目前在一家便利超商打工，希望有機會上大學。他在用餐時看到侯友宜相當高興，也感謝市長的照顧。

這家全球連鎖餐飲集團的台灣帝品公司總經理詹訓河表示，善盡企業社會責任，獲悉新北市長侯友宜推動「愛心大平台」媒合社會愛心資源，讓兒少感受到社會溫暖，因此，決定邀請弱勢兒少一起感受溫馨的餐飲，與社會的溫暖。

侯友宜除致贈禮物給這些兒少，也頒發感謝狀給詹訓河，感謝火鍋店的熱心善舉，關懷監護、安置等弱勢兒少和照顧者，業者因響應愛心大平台，讓有需求者得到挹注和滿足。

侯友宜說，不論是監護或是安置兒少，每位孩子背後都有一段辛酸故事，也鼓勵社會大眾一同成為「愛心大平台」的響應者，讓人人皆可成為圓夢英雄，讓更多需要的兒少及家庭獲得幫助。

海峽兩岸經貿交流協會台北辦事處主任羅宏、立法委員柯志恩、新北市議員林國春，世界展望會與家扶中心幹部都參加溫馨的餐會。（編輯：方沛清）1080802