帶動金門觀光 縣府星國旅展卯勁推介
最新更新：2019/08/03 15:21
金門縣政府觀光處3日表示，由台灣觀光協會組織的台灣代表團參與新加坡秋季旅展，展場中設置的博餅體驗受到歡迎，吸引不少民眾和業者前來詢問。（金門縣政府觀光處提供）中央社記者黃慧敏傳真 108年8月3日
（中央社記者黃慧敏金門縣3日電）金門縣政府今天表示，為了爭取多元旅客商機，帶動觀光發展，由觀光處副處長李銘培帶隊到新加坡參加秋季旅展和業者洽談會；縣府團隊同時到金門會館，大力行銷金門觀光。
觀光處發布新聞表示，這次由台灣觀光協會組織的新加坡秋季旅展台灣代表團，有近140位團員，金門縣有縣府與金湖飯店參與。旅展今天起在新加坡會展中心登展場，縣府團隊5日還將出席業者洽談推廣會。
李銘培表示，金門的戰地史蹟、自然生態及文化非常獨特，充滿觀光魅力，在會場上準備的博餅體驗，吸引不少民眾目光，成功引起不少華人詢問，如何到金門、金門怎麼玩；也有新加坡旅行社業者前來詢問金門特色，有意推展金門遊程，顯示出整體推廣效果良好。
此外，觀光處說，據新加坡金門會館表示，新加坡有十多萬金門僑親，為吸引更多僑親回金，觀光處特別到新加坡會館推介觀光，受到僑親熱烈回響。會中並與會館相關人士針對提升會員凝聚力，以及壯大會館規模等議題交換意見，希望日後能進一步加強縣府與僑社雙邊交流。
李銘培表示，觀光處表在這次旅展結束後，將帶領新加坡媒體踩線團來金進行4天3夜觀光採訪，強化金門旅遊資訊在新加坡媒體的露出機會。（編輯：黃世雅）1080803
金門縣政府觀光處3日表示，由台灣觀光協會組織的台灣代表團參與新加坡秋季旅展，向民眾介紹金門的戰地史蹟和自然生態，盼帶動金門觀光。（金門縣政府觀光處提供）中央社記者黃慧敏傳真 108年8月3日
金門縣政府觀光處與台灣觀光協會組織的台灣代表團參與新加坡秋季旅展，觀光處副處長李銘培（右2）與交通部觀光局駐新加坡辦事處主任林信任（右3）等人合影。（金門縣政府觀光處提供）中央社記者黃慧敏傳真 108年8月3日