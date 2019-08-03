帶動金門觀光 縣府星國旅展卯勁推介

金門縣政府觀光處3日表示，由台灣觀光協會組織的台灣代表團參與新加坡秋季旅展，展場中設置的博餅體驗受到歡迎，吸引不少民眾和業者前來詢問。（金門縣政府觀光處提供）中央社記者黃慧敏傳真 108年8月3日

（中央社記者黃慧敏金門縣3日電）金門縣政府今天表示，為了爭取多元旅客商機，帶動觀光發展，由觀光處副處長李銘培帶隊到新加坡參加秋季旅展和業者洽談會；縣府團隊同時到金門會館，大力行銷金門觀光。

觀光處發布新聞表示，這次由台灣觀光協會組織的新加坡秋季旅展台灣代表團，有近140位團員，金門縣有縣府與金湖飯店參與。旅展今天起在新加坡會展中心登展場，縣府團隊5日還將出席業者洽談推廣會。

李銘培表示，金門的戰地史蹟、自然生態及文化非常獨特，充滿觀光魅力，在會場上準備的博餅體驗，吸引不少民眾目光，成功引起不少華人詢問，如何到金門、金門怎麼玩；也有新加坡旅行社業者前來詢問金門特色，有意推展金門遊程，顯示出整體推廣效果良好。

此外，觀光處說，據新加坡金門會館表示，新加坡有十多萬金門僑親，為吸引更多僑親回金，觀光處特別到新加坡會館推介觀光，受到僑親熱烈回響。會中並與會館相關人士針對提升會員凝聚力，以及壯大會館規模等議題交換意見，希望日後能進一步加強縣府與僑社雙邊交流。

李銘培表示，觀光處表在這次旅展結束後，將帶領新加坡媒體踩線團來金進行4天3夜觀光採訪，強化金門旅遊資訊在新加坡媒體的露出機會。（編輯：黃世雅）1080803

金門縣政府觀光處3日表示，由台灣觀光協會組織的台灣代表團參與新加坡秋季旅展，向民眾介紹金門的戰地史蹟和自然生態，盼帶動金門觀光。（金門縣政府觀光處提供）中央社記者黃慧敏傳真 108年8月3日