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更新／颱風利奇馬撲台 北北基桃新竹縣市9日停班停課
首頁 / 地方

颱風利奇馬來襲 侯友宜：全力做好防汛

最新更新：2019/08/08 19:06
颱風利奇馬來勢洶洶，新北市長侯友宜（前左2）8日下午前往視察板橋光復大橋工程，並要求施工團隊做好防汛整備工作。（工務局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年8月8日
颱風利奇馬來勢洶洶，新北市長侯友宜（前左2）8日下午前往視察板橋光復大橋工程，並要求施工團隊做好防汛整備工作。（工務局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年8月8日

（中央社記者黃旭昇新北8日電）因應颱風利奇馬來襲，新北市長侯友宜今天下午分別前往改建中的烏來覽勝橋，及板橋光復大橋工程視察，要求施工團隊做好防汛整備，以最高規格的防颱措施維護市民生命財產安全。

新北市府工務局新工處今天表示，烏來區歷經蘇迪勒及梅姬兩個颱風侵襲受損的覽勝橋，橋體梁底高程不足，不符合目前防洪標準，因此在上游另闢鋼構橋加設明隧道，並在河岸兩端規畫景觀平台。

新工處表示，改建後預計今年9月完工通車，年底前拆除舊橋。在氣象局發布颱風利奇馬陸上警報後，就利用防汛太空包圍堵，以防範溪水暴漲溢淹烏來老街。

工務局表示，光復橋的橋齡超過40年歷史，主橋段正進行耐震性能詳細評估及補強設計，以延續橋梁壽命並克服地震威脅，確保運送救災物資、傷患與災民的重任。

市府工務局養工處表示，光復橋補強部分包含5座橋墩的基礎擴座、基樁補強、提升耐震能力。耐震補強部分，去年11月底開工，預計明年6月下旬完工。

侯友宜今天也勘查五股成泰路1段周邊排水工程，並視察五股區公所災害應變中心運作，要求市府及區公所主動出擊解決問題，以因應各類型災害。

侯友宜表示，橋梁不但是跨河聯繫的支柱，結構安全更攸關區域防災能力，新北市己準備好所有防颱相關機具，提供無法即時救援的偏鄉做好防颱工作。

他同時指派3名副市長，前往石碇、瑞芳及鶯歌區，視察重要工程及區公所防災整備情形。（編輯：方沛清）1080808

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