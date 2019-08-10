澎湖植珊瑚與魚共眠 小朋友體驗最開心

澎湖縣水產種苗繁殖場10日推出「與魚共眠」夏令營活動，澎湖縣長賴峰偉（前左3）等人一起與小朋友共植珊瑚礁與彩繪海廢，以行動來復育海洋生態，並致贈賴峰偉等人海廢所做的吊飾。中央社 108年8月10日

（中央社澎湖縣10日電）澎湖縣政府水產種苗繁殖場今天推出「與魚共眠」夏令營活動，澎湖縣長賴峰偉當場與60餘名小朋友除了手植珊瑚礁與彩繪海廢外，還首度在種苗場內與魚群們共眠，是一項最難得的體驗，每位小朋友都留下難忘的回憶。

「與魚共眠」夏令營活動在水產種苗繁殖場登場，自全縣60多名小朋友參加。包括縣長賴峰偉、馬公市長葉竹林、湖西鄉長吳正杰、農漁局長陳晶卉、警局長楊鴻正等人一起與小朋友共植珊瑚礁，以行動來復育海洋生態，並致贈縣長等人一副海廢所作的吊飾。

賴峰偉表示，澎湖以海為田，在維護生態永續下，海洋也要好好活化，廣植珊瑚礁，讓海洋生物有一個家，感謝農漁局、共生藻協會與湖西公所的合辦「與魚共眠」夏令營活動，讓小朋友有一種全新的體驗，海洋環境生態教育向下紮根。

農漁局長陳晶卉表示，這項夏令營活動委由湖西青村小學堂與共生藻協會共同舉辦，在為期2天的活動中，60餘名小朋友將實地種植珊瑚礁、獨木舟體驗、海廢彩繪裝飾、參訪海洋生物研究中心，小朋友共同探索潮間帶多樣生物棲息環境，最新奇的是與魚共眠，一窺夜間寧靜的海洋世界，尋訪魚類世界的奧秘，對參加小朋友來說，都是全新體驗。

澎湖東衛國小許皓宇表示，今天與同校4位小朋友一起報名參加「與魚共眠」夏令營活動，感到很開心，而且長知識，尤其對海洋生物與種珊瑚礁有進一步的認識，大家能與行動來維護海洋，晚上還可與魚共眠，是最值得的體驗與回憶。(編輯:孫承武)1080810

澎湖縣水產種苗繁殖場10日推出「與魚共眠」夏令營活動，澎湖縣長賴峰偉（中）、馬公市長葉竹林（後右3）等人與小朋友開心合影。中央社 108年8月10日