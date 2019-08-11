自來水二區處管線施工 預計9萬8000用戶受影響

（中央社記者吳睿騏桃園11日電）台灣自來水公司第二區管理處今天表示，配合管線施工，桃園市的桃園、八德、龜山、蘆竹等區，新北市林口區及部分泰山、五股區，明天上午8時起停水14至36小時，約9.8萬用戶受影響。

自來水公司第二區管理處副處長李世淵表示，配合機場捷運A7站龜山地區供水計畫，辦理四合一施工，桃園市的桃園、八德、龜山、蘆竹等區，以及新北市林口全區和少部分泰山、五股區，明天上午8時起停水，時間從14至36小時不等，合計有9.8萬用戶受影響。

二區處公布明天停水14小時（12日上午8時至晚間10時）地區如下。

桃園市桃園區：文化里、文明里、武陵里、長美里、民生里、永興里、永安里、東埔里、東門里、長安里、中埔里、西埔里、西門里、中和里、文昌里、新埔里、中山里、慈文里、西湖里、南門里、南華里、玉山里、中成里、中正里、北門里、光興里、朝陽里、中興里、信光里、中寧里、同安里、莊敬里、文中里、泰山里、中路里、中德里、自強里、中信里、長德里、中平里、中原里、中泰里、南埔里、寶慶里、北埔里、中聖里、同德里、明德里、寶安里、瑞慶里、福元里、龍安里、龍鳳里、龍岡里、豐林里、成功里、三民里、青溪里、忠義里、三元里、大有里、寶山里、大興里、會稽里、春日里、汴洲里、大業里。

桃園市八德區：陸光里、大成里、大同里、大智里、大正里、大福里、大宏里、大慶里、廣隆里、茄苳里、高明里、高城里、大勇里、永豐里、廣興里、大榮里、白鷺里、茄明里。

桃園市蘆竹區：內厝里、福昌里、海湖里、山腳里、蘆興里、南興里、錦中里、長壽里、營盤里、蘆竹里、錦興里、興榮里、瓦窯里、南榮里、吉祥里、南崁里、福興里、福祿里、順興里、山鼻里、營福里、坑口里、五福里、羊稠里、富竹里、中山里、外社里、正興里、濱海里、長興里、坑子里（山林路二段、草子崎路）。

桃園市龜山區：南美里。

停水24小時（12日上午8時到13日上午8時）地區如下。桃園市蘆竹區：坑子里（貓尾崎、臥龍崗、赤塗路、赤塗一路、八德一路、八德二路、山林路三段、寶順街、孔明路） 。

新北市林口區：全區。

新北市五股區：登林路單號93至107號、登林路雙號116至134-3號、德音里外寮路。

停水30小時（12日上午8點至13日下午2點）地區如下。桃園市龜山區：嶺頂里、新嶺里、龍壽里、大同里、舊路里、陸光里、新路里、新興里、幸福里、山福里、山頂里、山德里、福源里、兔坑里、精忠里、龜山里、楓福里、大湖里、大華里、文化里、南上里、中興里、公西里。

新北市泰山區：大科里（南林路1至116號）。

停水36小時（12日上午8點到13日晚上8點）地區如下。桃園市龜山區：大坑里、大崗里、楓樹里、長庚里、文青里、樂善里。

二區處表示，少數管線未端或地勢較高區域，預估要到13日晚間8時才能正常供水，二區處除了設置13處臨時供水站，民眾可上網查詢，也呼籲用戶提早儲水，一旦完工會盡速恢復供水。（編輯：張銘坤）1080811