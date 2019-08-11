高雄山區持續降雨 市府：慎防坍方落石

（中央社記者陳朝福高雄11日電）高雄山區持續性降雨，市府今天下午於災害應變中心召開工作會議，副市長李四川裁示請桃源、那瑪夏、茂林、甲仙、六龜等區公所適時開設區級應變中心，並慎防坍方落石。

至於有市議員質疑由於山區路坍，市長韓國瑜應坐鎮應變中心以安定民心，李四川對此回應，應該回歸制度，如果照部分議員的標準，那麼中央現在也應該要開設應變中心，以後也不用一二三級，只要有颱風，所有縣市長全部要坐進應變中心。

李四川也與那瑪夏、桃源等區公所連線視訊，了解降雨狀況及民生物資充足與否，獲報目前山區為間歇性大雨情形。

針對桃源區公所提出的社區便道坍塌問題，李四川指示由工務局派人勘查，如地主同意土地提供使用，則請工務局進行便道搶通；環保局對易淹水地段道路側溝持續進行清疏、巡檢，避免路面樹葉或雜物阻塞側溝。

由於晚間山區仍有可能持續性降雨，李四川裁示桃源、那瑪夏、茂林、甲仙、六龜等區公所適時開設區級應變中心，以利即時應變突發狀況，並持續關注農委會水土保持局土石流警戒發布訊息，依規定進行人員疏散撤離等相關應變措施。（編輯：林沂鋒）1080811