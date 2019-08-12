Wecare兩場罷韓遊行 高市警允3天回覆

（中央社記者王淑芬高雄12日電）公民團體發起罷免高雄市長韓國瑜，將於11月及12月各舉辦一場10萬人大遊行，「Wecare高雄」發起人尹立今天向警方遞件申請。高雄市警局保安科允審查資料後3天回覆。

尹立今天偕台灣基進黨，民進黨市議員簡煥宗等人到高雄市政府警察局提出申請文件，說明舉辦集會遊行的目的，表示會延續去年Wecare高雄遊行的元素，並加上反對紅色媒體、罷韓、抗中保台等議題。

尹立指出，集會遊行是公民合法的權利，集會遊行有兩條路線，依規定路權要向市府養工處申請，Wecare已在上週向養工處提出申請，今天針對集會部分向警方提申請。

基進黨中央組織部主任李雨蓁指出，集會不是市長的行政權，高雄市因為韓國瑜讓原本的「民主聖地」變成「寒天凍地」。她批評高市府對於「公民割草行動」申請假日草市多次阻撓，讓高雄倒退到威權時代；這次申請集會是個挑戰，將是守護台灣民主和走向紅色威權價值的對決。

簡煥宗呼籲韓國瑜要聽到人民的聲音，盼市府能核准集會遊行；如果市府同意，他會在議會給予肯定。

警察局保安科專員潘重榮受理尹立遞送申請書，表示將在3日內回覆；如果相關集會方式、人數及遊行照規定期間內提出，一般屬合法性的遊行都會核准。公民團體提出集會日期分別是11月16日、12月21日，路線包括從五福路到駁二鐵道園區，另一條是到夢時代購物中心，預計每場各有10萬人。

由於遊行路線必須先取得路權，對於尹立「已向養工處提出路權申請」說法，養工處主任秘書李政穎告訴中央社記者，將視申請單位提出使用道路的狀況審查回覆。媒體詢問尹立「如果被駁回怎麼辦」，他認為應給個理由，並且會不斷再提申請，並強調集會遊行是憲法賦予的權利。(編輯:孫承武)1080812