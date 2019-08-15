罷韓集會申請被退 Wecare高雄：續申請如期舉行

（中央社記者王淑芬高雄15日電）公民團體發起11月及12月各辦一場10萬人大遊行申請，被高市警察局保安科以未取得場地同意書駁回。「Wecare高雄」發起人尹立今天表示，遊行時間和地點都不變，將繼續提申請。

「Wecare高雄」發起的罷韓遊行預計11月16日、12月21日大串聯，舉辦2場10萬人大遊行活動，12日由Wecare高雄發起人尹立、基進黨李雨蓁、民進黨市議員簡煥宗向高市警局遞件申請，今天市警局以申請未附上場地使用同意書駁回。

警察局保安科股長高英豪告訴中央社記者，因為申請書未取得場地使用同意書包括文化中心及駁二，所以駁回申請，請申請人另備足同意書再提申請。

Wecare高雄隨即透過line回應指出，罷韓遊行是在文化中心外的五福路上集合，群眾並未進入文化中心，遊行隊伍由公園路轉進七賢路後，將在進入駁二前解散，遞交給警察局和養護工程處的企畫書上表示清清楚楚，何必需要場地同意書，是市府意圖陷意見不同者於不義的陷阱。

尹立指出，市長韓國瑜唯一落實的政見就是上任後禁止憲法賦予人民的集會遊行，在高雄搞戒嚴，今日的香港、就是明日的高雄，籲韓做為男子漢大丈夫，「要不要借就一句話，手段不用如此卑劣」。

尹立接受中央社記者電話採訪強調，Wecare高雄和台灣基進會繼續申請，讓兩大遊行得以如期舉行，時間及地點都不會改變。

有關場地使用同意部分，養工處指出，同意集會遊行要警方先核准，養工處就會同意使用路權。對於養工處和警方各異的說法，尹立批評是在唱雙簧。（編輯：黃世雅）1080815