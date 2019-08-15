金針花盛開期延後 農民業者盼開發新品種

2019花蓮六十石山、赤科山金針花季已開跑，原預計8月中旬將迎來盛開期，不過至15日花開僅約5成，推估將到20日後才會滿開，較去年延後約2星期。中央社記者張祈花蓮攝 108年8月15日

（中央社記者張祈花蓮縣15日電）每年8月是金針花季，花蓮玉里赤科山、六十石山留花超過70公頃發展觀光業，受到暖冬影響，花期要延後到暑假尾聲才盛開，當地業者盼政府協助開發較早開花的新品種。

花蓮金針花季3日開幕，花季持續到9月15日，農糧署東區分署長陳昌岑指出，原本預估月中進入盛花期，受到暖冬影響，截至今天開花率僅5成，花期預計延後到20日後盛開，較去年延後2星期。

盛花期延後，直接影響在地觀光業者，赤科山農村社區發展協會理事長陳期泓接受中央社記者採訪表示，金針花季原本就容易受到颱風災情影響，9月後花期觀光營收又較暑假期間少了1/3，農民、觀光業者都是看天吃飯。

陳期泓指出，自己去年擴大客群，增加30至55歲等上班族、小夫妻及退休族群，也擴大自家留花面積，要吸引遊客進入，更期盼政府能提供技術協助，引進較早開花的金針花品種在山區種植，讓花季提早到5月開花。

花蓮區農業改良場長杜麗華指出，開發新品種不容易，場內研發平地金針花品種，10年內也只研發出6種，雖能提早花期，但目前移植高山種植，氣溫會影響花況、花量，目前正與農民合作，持續研究可適應高山又不受氣候影響的花種。（編輯：林沂鋒）1080815