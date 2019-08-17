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讓更多人講台語 府城台語月登場

最新更新：2019/08/17 15:51
2019府城台語月即日起登場，推出音樂、市集、戲劇及脫口秀等一系列台語藝文活動，音樂部分特別邀請金曲歌王謝銘祐（右）策畫「暗光鳥音樂會」，打造在地音樂祭。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真　108年8月17日
2019府城台語月即日起登場，推出音樂、市集、戲劇及脫口秀等一系列台語藝文活動，音樂部分特別邀請金曲歌王謝銘祐（右）策畫「暗光鳥音樂會」，打造在地音樂祭。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真　108年8月17日

（中央社記者張榮祥台南17日電）台南市長黃偉哲今天宣布，2019府城台語月登場，推出音樂、市集、戲劇及脫口秀等一系列的台語藝文活動，讓更多人學會台語及講台語。

黃偉哲今天在中西區吳園召開記者會宣布府城台語月登場，系列活動即日起展開，直到8月25日閉幕。

黃偉哲指出，台語是一種很美的語言，希望上一代講台語就被打壓的情況不會再發生，讓更多民眾用台語溝通，體會台語的美麗。

2019府城台語月由台南市政府文化局、公共電視台語台及中華文化總會共同主辦，主打年輕潮流，集結中南部台語表演藝術工作者推出系列活動。

台語月活動內容，包含工作坊、音樂、戲劇演出、台語脫口秀、布袋戲讀劇表演、電影、市集等七大主題。音樂由金曲歌王謝銘祐策劃「暗光鳥音樂會」，打造在地音樂祭；戲劇演出由「阮劇團」與「莎小戲劇團」聯合創作「台灣經典文學」腳本。

府城台語月主場活動多安排在吳園，17日、18日、24日、25日推出「台語精選影片放映」，包括「牽阮的手」、「大俠梅花鹿」、「回來安平港」、「紅盒子」等4部跨越不同時代的影片、映後也將安排導演或與談人和觀眾互動交流。（編輯：黃世雅）1080817

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