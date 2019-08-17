陳其邁六龜勘災 促檢討台27線高潛勢溪通洪量

南台灣連日大雨多處致災，行政院副院長陳其邁（前左3）17日前往高雄市六龜區勘災，了解台27線大量土石沖刷崩落主因，並指示工程單位加速改善。（甲仙區工務段提供）中央社記者王淑芬傳真 108年8月17日

（中央社記者王淑芬高雄17日電）高雄六龜台27線中興里路段昨天被大量土石淹沒受阻，行政院副院長陳其邁今天前往勘災並指示公路總局檢視中興至大津段拓寬及橋梁加高、高潛勢溪的通洪量，以減少土石流災害。

陳其邁由立委管碧玲、邱議瑩等人陪同，聽取公路總局及甲仙工務段簡報造成土石流沖刷的主因。

高雄市山區連日豪大雨造成山區土石泥流沖刷，六龜台27線中興里尾庄路被大量土石淹沒，扇平山莊等對外交通中斷，工程單位機具進場排除，在昨天晚上搶通，但是路旁大量的土石還待清運。

陳其邁今天中午與交通部、農糧署、水保局等單位人員到六龜勘災，瞭解土石流造成道路中斷及農損情形。

對於台27線中興路段落石的問題，他要求公路總局檢視中興到大津段拓寬及橋梁路面加高、通洪斷面是否足夠，也要求水保局改善山水炎的高潛勢溪、野溪溝渠，讓逕流面積加大，減少土石流災害。

對於扇平山莊一帶發生土石流，陳其邁指示，林務局儘速檢討上游攔砂壩工程工法，改善豪雨可能造成上方林班地邊坡土石流的問題。

陳其邁稍後轉往六龜新威一帶，訪查芭樂、芒果及木瓜等果園農損情況，促區公所加速查估農損規模，以利辦理現金救助。（編輯：謝雅竹）1080817