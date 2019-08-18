台中購物節抽千萬豪宅 得主加工業女會計

（中央社記者郝雪卿台中18日電）為期6週的台中購物節活動今天中午截止，台中市長盧秀燕下午抽出最大獎千萬豪宅得主，住豐原區的加工業王姓女會計接獲盧秀燕通知電話後直說「怎麼可能！」「我真的中了」。

台中市政府從自7月10日至8月18日中午12時舉辦首屆台中購物節，每週都以1輛汽車作為最大獎，最後一週更抽出千萬豪宅，搭配多項3C家電及旅宿業的總統套房等獎項。

台中購物節千萬豪宅抽獎活動下午在台中市政府廣場舉行，盧秀燕表示，台中購物節市府共投入3000萬元經費，就創造逾25億元商機，感謝很多商家共襄盛舉，可見拚經濟不是口號，明年市府還會舉辦，繼續努力拚經濟。

盧秀燕等人轉動號碼機抽出千萬豪宅登錄序號，工作人員隨即找出序號的登錄主人，由盧秀燕打電話給千萬豪宅得主，幸運得主表示，她住在豐原區，在加工業從事會計，接到得獎電話時，她正搭乘計程車返家途中，得獎的發票是參加雄獅旅行社的旅遊。但她在電話中仍直說「怎麼可能！」，還問盧秀燕「我真的中了嗎？」仍然不太相信真的中獎了。

王小姐指出，當時只是旅行社業者說可以參加抽獎，但她從來沒想到會中獎，如果是真的，她可以請吃飯，能跟市長吃飯是她的榮幸，不過，到家後她要上臉書看直播，再次確定是不是真的中獎了。

有民眾抱怨從昨天下午開始登錄出現塞車，市府表示，從昨日下午到今天上午的時間，發票登錄量是活動起跑以來總量的1/3，抽獎序號總筆數暴增至874萬多筆，導致頻寬無法應付而塞車，市府第一時間通知中華電信將頻寬擴增到最大5倍流量，務必提供民眾最多的機會獲得台中購物節的最大獎，也謝謝大家共同促進台中經濟。（編輯：李亨山）1080818