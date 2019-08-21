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台東泰源幽谷15戶近百人將享有自來水

最新更新：2019/08/21 17:06
台東縣東河鄉泰源村內15戶人家，長久以來自行引接山泉水，立委劉櫂豪（右）21日邀請水利署和相關單位人員前往會勘，自來水公司允諾協助裝設自來水設施。（劉櫂豪服務處提供）中央社記者盧太城台東傳真　108年8月21日
台東縣東河鄉泰源村內15戶人家，長久以來自行引接山泉水，立委劉櫂豪（右）21日邀請水利署和相關單位人員前往會勘，自來水公司允諾協助裝設自來水設施。（劉櫂豪服務處提供）中央社記者盧太城台東傳真　108年8月21日

（中央社記者盧太城台東縣21日電）台東縣東河鄉泰源村內15戶人家，長久以來自行引接山泉水，遇乾季缺水，或颱風天又會破壞水源地，自來水公司今天允諾裝設自來水設施。

立法委員劉櫂豪今天邀請水利署副總工程司林元鵬、台灣自來水公司第十區管理處長李慶興，前往東河鄉泰源村中興地區會勘無自來水改善情形。

劉櫂豪表示，東河鄉泰源村目前供水普及率僅60.84%，其中居住在中興一帶居民約15戶，因住戶分散、距自來水幹管較遠、接管經費龐大，長久無自來水可用，自行引接數公里遙的山澗水使用，一遇颱風濁度太高或久日不雨，日常用水即出現問題。

經東河鄉鄉長葉啟伸、代表會主席鄭志昌、尚德村村長陳其清、泰源村村長吳占勝等人多次陳情，劉櫂豪今天特邀水利署、自來水公司及東河鄉公所等單位現場會勘，研議改善方案。

劉櫂豪表示，經自來水公司勘估後，規劃該區需埋設100m/mDIP管線約1900公尺、增設1座配水池及改善1座加壓站，所需工程經費近新台幣900萬元，他要求水利署將本案優先列入「前瞻基礎建設－無自來水地區供水改善計畫」辦理。

前往勘查的水利署和自來水公司人員當場允諾全力協助辦理，自來水公司將立即派員展開設計及施工等作業，目前規劃預計明年可完工通水，屆時將改善居民生活品質。

李慶興表示，目前針對台東地區，計畫提報108年無自來水地區供水改善計畫有20處，總經費高達4000餘萬元，因用戶外線同時有補助，其中中低收入戶及普及率較低之村里，20公尺長度內施工費全額由水利署及縣政府相關計畫補助，希望鄉親踴躍提出申請並使用穩定安全的自來水。（編輯：方沛清）1080821

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