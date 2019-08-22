狩獵權回歸族人 花蓮銅門部落頒獵人證

花蓮林區管理處、國立東華大學協助花蓮太魯閣族建立狩獵自主管理機制，組成獵人團，22日由銅門部落發放獵人證。中央社記者張祈攝 108年8月22日

（中央社記者張祈花蓮縣22日電）原住民狩獵文化與野生動物保護法角力多年，花蓮林區管理處、國立東華大學協助花蓮太魯閣族建立狩獵自主管理機制，組成獵人團，今由銅門部落發放獵人證，管理權回歸族人。

秀林鄉銅門守護生活領域獵人團由林管處輔導、國立東華大學參與研究，今頒發112張獵人證，是縣內繼富里鄉吉拉米代部落後，第2個經部落自主管理頒發獵人證的部落，族人殺豬、祭儀歡慶自主權回歸部落。

銅門部落會議主席，也是獵人團成員鍾德光接受中央社記者採訪指出，銅門獵人團的成員來自木瓜溪流域6大家族，族人歷代狩獵遵守Gaya（傳統習俗），每年更換狩獵地點，讓動物有喘息機會，才有現在源源不絕的獵物，

鍾德光指出，持有獵人團頒發的獵人證，成員在今年8月至明年7月31日間，可以合法狩獵不需提前申請，但上山前、下山後必須回報獵物種類、性別及數量等資訊。

秀林鄉長王玫瑰出席頒授獵人證典禮，她指出，目前正在與其他部落持續推動狩獵自主管理機制的概念，目標是在鄉內成立獵人協會，各部落獵人團為分支，找回原住民傳統權利。

參與研究的國立東華大學教授戴興盛指出，透過獵人團的回報數字，搭配設置自動紅外線動物族群監測等機制，相信只要幾年觀察，就可以確定狩獵行為會不會影響野生動物族群，作為相關法令修改的參考依據。

花蓮林管處長楊瑞芬指出，獵人團的成立是回歸傳統自主管理的開始，未來也會持續專業陪伴，以一年為基礎，未來每個月都有固定檢討會議，滾動式檢討，有問題馬上校正。

過去野生動物保育法讓獵人動輒受罰，甚至觸法，對此，環團地球公民基金會花東山林主任黃靖庭接受中央社記者採訪指出，過去狩獵限制違反族人慣俗，狩獵數量成為黑數，規定形同虛設，樂見狩獵自主回歸部落，讓數據可以攤在陽光下，族人獲得尊重，數據也能作為學術研究的資料庫。（編輯：黃世雅）1080822

銅門守護生活領域獵人團由林管處輔導、國立東華大學參與研究，22日頒發112張獵人證，持有獵人證的成員在108年8月至109年7月31日間，可以合法狩獵不需提前申請。花蓮銅門部落太魯閣族人開心展示獵人證。中央社記者張祈攝 108年8月22日