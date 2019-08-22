民間媽祖婆創寒梅基金會 助單親媽媽度困境

（中央社記者葉子綱雲林縣22日電）今年84歲的陳楊麗蓉是單親媽媽，不僅含辛茹苦撫養2名孩子長大，還成立寒梅基金會，至今幫助超過500名單親媽媽，鼓勵效法寒梅傲立雪中的精神，溫柔又堅強地迎向陽光。

來自台南市新營區的陳楊麗蓉今天邀請由雲林、嘉義、台南等地家扶中心推選的20名單親媽媽共聚於雲林家扶中心北港服務處，並發給慰問金每人新台幣3萬元共60萬元，鼓勵單親媽媽們勇敢面對生活挑戰。

創辦寒梅基金會的陳楊麗蓉說，丈夫過世後的前幾年，她哭到沒眼淚，甚至罹患乾眼症，但2名嗷嗷待哺孩子需要撫養長大，她收拾起眼淚振作。

她表示，在自立自強之餘，從民國61年起，她每年在丈夫逝世紀念日，提供急難慰問金幫助與她一樣的單親媽媽，至今已幫助508名單親媽媽度過生活難關。

陳楊麗蓉鼓勵單親媽媽們，面對生活的挑戰與挫折時，相信這些挫折就像上天包裝過的試驗與祝福，學習寒梅傲立雪中的精神，溫柔又堅強地迎向陽光。

雲林家扶中心主委陳燦勳表示，陳楊麗蓉化悲傷為力量，用自己經驗與單親媽媽分享，省吃儉用存錢，庇護生活困境中的單親媽媽勇敢走出人生低潮。

陳燦勳指出，陳楊麗蓉在過去47年間不斷地付出，贏得「民間媽祖婆」美譽，民國100年曾獲當時台南市長賴清德頒發台南市「卓越市民獎」，精神可佩，實至名歸。（編輯：戴光育）1080822