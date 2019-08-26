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遊客8年增1618萬 新北推小黃司機免費英日語課

最新更新：2019/08/26 15:06
為提升計程車駕駛的外語溝通能力，強化外國旅客的服務品質，新北市政府交通局自2012年起開辦計程車駕駛人英、日語免費會話班，每年名額都被秒殺。圖為計程車駕駛日語班結業合影。（交通局提供）　中央社記者葉臻傳真　108年8月26日
為提升計程車駕駛的外語溝通能力，強化外國旅客的服務品質，新北市政府交通局自2012年起開辦計程車駕駛人英、日語免費會話班，每年名額都被秒殺。圖為計程車駕駛日語班結業合影。（交通局提供）　中央社記者葉臻傳真　108年8月26日

（中央社記者葉臻新北26日電）新北市遊客人數8年成長1618萬人次，為更國際化，新北市政府交通局2012年起開辦計程車駕駛人英、日語免費會話班，每年名額都被秒殺，今年在9月2日起至9月27日止受理報名。

新北市政府交通局長鍾鳴時表示，新北市遊客人數逐年上升，從2011年約3100萬人次，增加至去年約4718萬人次，8年內成長約1618萬人次，成長率達52.22%。

鍾鳴時表示，新北市約有2萬多名計程車駕駛，為提升計程車駕駛的外語溝通能力，強化外國旅客的服務品質，新北市2012年起開辦計程車駕駛人英、日語免費會話班，今年已邁入第8年。

新北市政府交通局運輸管理科長林詩欽表示，計程車駕駛英、日語會話班每年各開班1期，每期上課10週共30小時，由大學推廣教育部英文及日文老師授課，授課內容以駕駛與乘客間的應用對話為主，課程全部免費。

林詩欽表示，由於英、日語每班限額僅25人，每次名額都被秒殺，去年雖有加開韓語基礎會話班，但因計程車駕駛反應韓語較難，應用程度不如英、日語，且畢業人數不多，今年將不續開韓語班。

交通局表示，今年計程車駕駛英、日語基礎會話班將於10月9日開課，至12月18日的每週三上午（日語班）及下午（英語班），於新北市政府行政大樓上課，結業後將頒發結業證書。

凡設籍新北市及領有北北基宜桃共同營業區縣市政府核發的有效「計程車駕駛人執業登記證」的計程車運將（非設籍新北市或曾參與者可排候補），可於9月2日至9月27日上班日上午9時至中午12時，或下午2時至5時撥打（02）8965-4555報名，英、日語會話班各限額25人，額滿為止。（編輯：張銘坤）1080826

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