愛河上架愛情摩天輪 韓國瑜：月底辦說明會

高雄市長韓國瑜（前中）27日在市政會議後接受媒體訪問，宣布將於30日舉行「愛情摩天輪」，稱市府招商有成，將會有國內外好幾十家廠商與會。中央社記者董俊志攝 108年8月27日

（中央社記者王淑芬高雄27日電）市長競選政見「愛情摩天輪」屢遭外界質疑，高雄市長韓國瑜今天宣布，讓大家等很久的愛情摩天輪，預定8月30日舉行說明會，屆時會有國內外好幾十家廠商與會。

受各界關注的愛情摩天輪，韓國瑜先前曾說「有美、英、法等國企業表達高度興趣，8月將來台考察」。但8月已快結束，卻遲遲未見動靜，「Wecare高雄」罷韓30行動發起人、前高雄市文化局長尹立先前就在臉書質疑，8月只剩下幾天了，英美法計畫加入的愛情摩天輪咧？

韓國瑜在今天市政會議後受訪提到市府招商成效，他用「猶抱琵琶半遮面、千呼萬喚始出來」形容讓大家久等的愛情摩天輪，並宣布8月30日正式對外說明。韓表示，將有國內外廠商好幾十家業者參加，市府希望在觀光業低迷時大力來推動觀光。

高雄市政府經濟發展局副局長高鎮源告訴中央社記者，有很多業者對愛情摩天輪有興趣也主動提案，30日的說明會將有雙方意見交流，彙整並做為未來擬訂招標文件的參考。至於愛情摩天輪架設地點，考慮以愛河及高雄港邊為主。

經發局表示，一切計畫都在進行中，目前已委託專業機構進行基地分析評估，並盤點愛河邊與高雄港邊適合開發土地。說明會參加對象發函邀請美、英、法等多個國家，及台灣企業參加，聽取各方意見，由於興建地點腹地不能太小，也會邀請都發局一起與會，提出專業建議。(編輯:孫承武)1080827