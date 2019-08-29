博青年族群好感 韓國瑜扮賽車手尬卡丁車

為行銷高雄國際城市形象，高雄市長韓國瑜（前）29日出席在大魯閣草衙道舉行國際網紅宣傳記者會，韓國瑜戴上安全帽及手套，和網紅一起體驗開卡丁車。中央社記者董俊志攝 108年8月29日

（中央社記者王淑芬高雄29日電）高市府多次指出高雄市的觀光住宿率攀升，但仍需再衝刺城市知名度和國際關注度，市長韓國瑜今天扮演賽車手，和網紅尬卡丁車，呼籲更多喜歡賽車的青少年朋友來體驗。

韓國瑜今天在大魯閣草衙道鈴鹿賽道樂園，扮起賽車手，還和網紅一起尬車，只見韓國瑜全副武裝裝備，在賽車道上馳騁，沿路領先和他較勁的網紅Cody Hong，果然最快駛回起點，輕易奪冠。

韓國瑜在活動致詞時指出，高雄在國際間聲量攀升，市府希望再衝高國際能見度，邀請馬來西亞、泰國、日本等知名網紅到高雄拍攝行銷短片介紹高雄。

韓國瑜指出，國際旅客來高雄住宿人數持續增加，上半年1到6月表現亮眼，國際觀光客約148萬人次，與去年同期相比成長23%，而日本、港澳、韓國及東南亞旅客一直是來台旅客的大宗，市府一直在思考要如何把到台灣的旅客拉到南部，並把高雄推介給國際旅客。

馬來西亞Cody Hong方志勇分享了近日在高雄體驗的心得，允諾將高雄推薦給更多人。

體驗當賽車手，韓國瑜表示，方向盤特別硬，要雙手掌握方向盤才能穩定，和一般駕駛汽車一樣，推薦青年少朋友來體驗。（編輯：黃世雅）1080829