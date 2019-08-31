台中市府維護旅客安全 3違法旅宿業遭斷水電

（中央社記者郝雪卿台中31日電）為維護旅客住宿安全，台中市觀光旅遊局今天表示，連續2天強制執行3家非法旅宿業者斷水斷電處分，包括1家汽車旅館及2家日租套房。

觀旅局表示，位於大里區大峰路的一家非法汽車旅館，去年1月查獲無旅館業登記證，依法裁處罰鍰並勒令歇業，今年1月再次前往複查時，現場仍持續營業。

另外位於西區中美街及南區忠孝路的日租套房，都是獨棟透天厝，觀旅局指出，業者向屋主承租後違法經營日租套房並對外攬客營業，被查獲後依法裁處罰鍰及勒令歇業，但2家日租套房於去年12月及今年1月再次被查獲非法經營。

觀旅局表示，這3家業者無旅館業登記證而經營旅館業務，近3年內共裁處新台幣110萬元罰鍰，經勒令歇業仍無視法令繼續營業，嚴重影響公共安全，因此會同警察局、都市發展局、經濟發展局、消防局、環保局、自來水公司、台電公司等單位，分別於29日及30日到現場拆除電錶及水錶。

觀旅局強調，非法旅宿大部分集中於逢甲夜市商圈、一中街商圈、草悟道商圈及火車站附近，市府已將非法業者列入專案取締重點對象，除有專人定期上網搜尋日租套房違規廣告，函文要求網路平台業者撤除下架外，觀旅局也會加強稽查，維護旅客住宿安全。（編輯：方沛清）1080831