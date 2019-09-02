台中大慶夜市人潮多 住戶盼改善噪音及交通

（中央社記者郝雪卿台中2日電）台中市南區大慶夜市8月中旬開幕以來人潮很多，也衍生噪音、衛生及交通問題困擾附近住戶，台中市經發局今天表示，已排定於近日前往會勘，督促業者提出積極改善措施。

位於南區建國南路一段靠近東興路一段路口的「大慶夜市」，因鄰近大慶車站而得名，業者號稱夜市占地上千坪，每週三、六與週日營業，8月17日開幕以來，吸引許多人潮，但也衍生噪音、衛生及交通問題，附近住戶因而向台中市議員邱素貞陳情。

邱素貞指出，每逢夜市開張營業期間，除產生噪音問題，影響住宅區居民休息外，消費者到處亂停車，有的住家騎樓下都被機車佔滿、無法通行，甚至垃圾亂丟，造成髒亂，讓鄰近住戶相當頭疼。

邱素貞表示，希望管理單位對於外界的批評要通盤檢討改進，並強化夜市特色，做好環境與交通維護等相關計畫，敦親睦鄰才能與附近住戶和平共存，成為帶動觀光利器。

台中市經濟發展局表示，大慶夜市是列管攤販集中區，已要求夜市業者落實執行攤販集中區交通、消防、公共安全、安寧秩序及環境衛生等各項管理工作。經發局也將於近日夜市營業時，會同市府相關局處至現場檢視交通、環境衛生問題，督促夜市業者提出積極的改善措施。

蔡姓夜市主管指出，夜市場內已規劃設置汽車停車格161格、機車停車格上千格供消費者使用，並於夜市各出入口區域加派人員引導車輛進出場內停車場，但有不少民眾還是習慣停在夜市場外。

蔡姓主管表示，夜市內也設有20個垃圾子母車，並派人清掃，但就是有民眾會將垃圾丟在垃圾桶旁地面上，也有人走出去後隨手亂丟。業者能做的一定儘量改善，但業者沒有公權力只能勸導，希望民眾能配合。（編輯：方沛清）1080902