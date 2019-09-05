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長照資訊零距離 支持中心讓照顧者喘口氣

最新更新：2019/09/05 12:58

（中央社記者陳怡璇台北5日電）為支持家庭照顧者，北市社會局結合民間團體成立4處家庭照顧者支持中心，擴大結合友善店家、鄰里組織成立374處照顧小站，讓有需要的家庭更容易取得長照資訊並喘口氣。

台北市社會局表示，北市65歲以上老人已將近47萬人，佔總人口17.57%，長照需求人口推估為10萬人，但擔任重要角色的家庭照顧者卻常被忽視。

依據全國家庭照顧者調查結果，平均每位家庭照顧者投入照顧時間為9.99年，平均每天花13.55小時陪伴或照顧失能家人，面臨身心俱疲、經濟負荷及與社會疏離等困境。

為支持家庭照顧者，北市社會局結合民間團體成立4處家庭照顧者支持中心，且擴大結合友善店家、鄰里組織成立374處照顧小站，讓有需要的家庭更容易取得長照資訊，提供照顧者福利諮詢、關懷服務、紓壓活動、喘息服務、照顧技巧指導等。

照顧者「阿惜」因獨自照顧高齡老母，健康亮紅燈，在支持中心協助下，透過職能治療師的移位指導及居家環境改善，照顧母親變得容易，也改善長期姿勢錯誤造成的腰痛；另一照顧者「婷婷」照顧失智症的媽媽，但因媽媽常常拒絕媒合服務而無助，在使用居家照顧技巧及參與紓壓活動後，壓力才得以釋放。

社會局表示，加入照顧小站行列的店家有眼鏡行、青草茶專賣店、甚至減重學院等等，除了本業以外也提供長照相關資源，並傳遞對人的關懷。（編輯：方沛清）1080905

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