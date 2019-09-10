更多編輯台推薦新聞：
獨家／索羅門民眾壓倒性挺台 憂中國掌控經濟
特派現場

獨家／索羅門民眾壓倒性挺台 憂中國掌控經濟

哈紹吉生前最後10分鐘 土耳其媒體公布錄音
國際

哈紹吉生前最後10分鐘 土耳其媒體公布錄音

美女醫生黃京葦蘭嶼任職 居民讚人美心也美
地方

美女醫生黃京葦蘭嶼任職 居民讚人美心也美

蘋果年度發表會將登場 可能亮點搶先看
科技

蘋果年度發表會將登場 可能亮點搶先看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
黃之鋒德國演說：香港是抵抗中共獨裁橋頭堡
首頁 / 地方

遭疑多申請補助 陳仁達：協力單位不該算他的

最新更新：2019/09/10 13:00

（中央社記者梁珮綺台北10日電）媒體報導，台北市政府市政顧問陳仁達遭質疑利用人頭團體，向經濟部能源局申請5案共750萬元綠能補助。陳仁達說，自己按規定申請僅有1案，協力單位申請的補助不能算到他頭上。

陳仁達今天說，掛協力單位、申請到補助的社團之一是台灣建築中心，而台灣建築中心是政府單位出資的專業團體，怎麼會是「人頭」，完全不合常理。

台北市長柯文哲上午出席「台北市居住正義2.0記者會」，會後接受媒體訪問時則說，沒有預設立場，調查清楚看到底是什麼一回事，強調他的態度是公事公辦。

媒體報導，陳仁達成立台灣智慧綠能產業聯盟，向能源局申請綠能補助，同時在其他4個申請到補助的民間社團中掛協力單位，遭質疑規避1個社團只能1案規定，申請到5案共750萬元補助。

其他4個民間社團為新竹縣寶山鄉新城社區發展協會、台灣歐洲經貿發展交流協會、財團法人台灣大學建築與城鄉研究發展基金會、財團法人台灣建築中心。

報導指出，經濟部於2018年5月29日公告補助要點，台灣智慧綠能產業聯盟則在2018年6月19日成立，質疑是為了申請補助。

陳仁達告訴中央社記者，自己從事電動車相關產業，如今已退休，目前仍擔任台灣電動商用車聯盟理事長及台灣智慧綠能產業聯盟理事長，今年1月獲聘擔任台北市市政顧問，就節能減碳部分給予建議。

對於報導，陳仁達表示，2017年申請成立，跑程序約7、8個月，內政部都有紀錄，聯盟成立時間與補助要點公告時間接近，純屬巧合。

他無奈表示，按規定只能申請1案150萬元補助，他只有申請1筆，其他民間社團邀請他擔任協力單位，推動一些事情，自然願意合作，但不能把其他社團申請的補助算到他頭上，「別人的是別人的，不能都算我們」。（編輯：李亨山）1080910

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報