109年全中運屏東舉辦 執行委員會11日揭牌

（中央社記者郭芷瑄屏東縣11日電）109年全國中等學校運動會將在屏東縣舉辦，縣政府今天成立「109年全中運執行委員會」，縣長潘孟安表示，屏東睽違24年再接辦大型運動會，18項運動競賽場最南將至恆春半島。

109年全中運明年4月18日至4月23日將在屏東舉辦，今天的「109年全中運執行委員會」揭牌典禮邀請屏東在地參加國際賽國手及全中運優秀選手一同出席參與。

潘孟安表示，109年全中運是屏東縣繼民國85年區運後，睽違24年再次舉辦全國性大型運動會，縣府早已開始相關籌備工作。

他提到，18項運動競賽除將分布在屏東市至恆春半島等各鄉鎮競賽場進行，並安排交通接駁、文化展演及特色伴手禮等，透過運動競賽，讓來自全國超過1萬5000名選手及家長，認識屏東，見證屏東軟實力。

潘孟安指出，自105年開始擘畫執行3級5區人才培育政策，全縣重點發展的運動項目計16項，從國小、國中到高中，選手都可以銜接。（編輯；黃世雅）1080911