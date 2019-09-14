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桌球賽程僅上網公告惹議 宜蘭縣體育會道歉

最新更新：2019/09/14 14:38

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣14日電）宜蘭縣體育會主辦「宜蘭縣縣長盃」桌球錦標賽，原定今天上午8時起比賽，部分選手上午7時到場後，得知比賽安排在上午10時，直呼傻眼。體育會對此表示歉意，會檢討改進。

這場桌球錦標賽在今、明兩天於宜蘭運動公園體育館舉行，依照競賽規程，今天為國小、國中與高中組賽程。一名選手的母親向媒體表示，競賽規程提到今天上午8時開始比賽，按照往例，選手都會在上午7時、甚至更早就會到現場暖身練球。

這名母親說，她們上午7時抵達球館卻沒開，上午7時20分開門後，球館內一片漆黑連球桌也沒有，感覺還沒就緒；等到教練來了詢問工作人員才得知上午10時開始比賽，「全部的人都傻眼」。

對此，宜蘭縣體育會桌球委員會主任委員陳煥章接受中央社記者電訪時表示，競賽規程擬定後對外公告接受報名，抽籤結束後需要編排賽程時間，因為高中組男生和女生報名不如預期，造成比賽時間比較寬鬆。

他說，若安排上午8時開始比賽，選手和家長勢必上午7時許就要到現場，為了讓選手能睡晚點，競賽組出於好意才會將賽程安排在上午10時開始，也把賽程公告在宜蘭縣體育會網站，大多數教練也會上網留意比賽時間。對於這次疏失未來會檢討改進，並加強宣導措施。（編輯：戴光育）1080914

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