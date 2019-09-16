台中新地標綠美圖開工 台日建築師跨國聯手

（中央社記者郝雪卿台中16日電）歷經多次流標的台中市綠美圖工程，今天終於開工，市長盧秀燕表示，新市府團隊排除困難開工兌現承諾，為台灣公共建設樹立新典範，讓大台中再添一座偉大的城市地標。

由2010年普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛，以及台灣知名建築師劉培森跨國打造的「台中綠美圖」，擁有全國最大的「雙館共構」設計，今天在水湳經貿園區舉行動土典禮。

盧秀燕致詞表示，綠美圖早自6年前開始國際競圖，近年來工程卻3次流標，她上任後下定決心一定要興建，新市府團隊重新檢討修正招標文件，終於在今年6月發包，今天順利開工。

盧秀燕指出，市府投入37億元興建綠美圖，預計民國111年完工、114年開館營運，雖然無法在自己第一個市長任期內完成，「不過沒有關係，我們必須開始建設大台中。」她強調，新市府團隊不斷突破，就是為了兌現競選承諾，實現市民期待，斥資58億元的大台中國際會展中心也在3月開工，要讓城市大步向前邁進。

妹島和世表示，這是她在台灣參與的第一項公共工程，她這6年來與市府團隊緊密開會，將與市府一起盡最大的努力，讓綠美圖展現在世人面前，期待完工後由市民接棒來點亮色彩，讓這棟建築更多彩多姿。

妹島和世指出，綠美圖同時結合圖書館與美術館，相當罕見，由8棟具有穿透性、生態特色的建築相連，首創「分齡分館」專業服務，將是全台最大單一樓層面積的圖書館，特別抬高地面層與公園平行，連結作為廣場，讓更多人民都可近距離享受這座建築，坐落於城市、置身於公園。（編輯：林沂鋒）1080916