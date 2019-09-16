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行銷南投縣休閒農業區 數位媒介增曝光

最新更新：2019/09/16 17:15

（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）南投縣13個休閒農業區各具特色物產，為透過數位媒介加強行銷，業者採主動出擊策略，今天邀旅遊達人、部落客到南投縣鹿谷鄉小半天休閒農業區實地體驗，盼透過社群增加曝光。

南投縣休閒農業策略聯盟協會今天在鹿谷小半天休閒農業區遊客中心舉辦「雙語智慧旅遊數位行銷暨推介會」，邀各地30多名旅遊達人、部落客、媒體工作者、外語領隊、旅行業者參與，並由休閒農業區業者簡報四季特色與遊程，下午實地探訪小半天社區及石馬公園。

南投縣政府農業處長陳瑞慶出席致詞說，南投縣13個休閒農業區各具主題特色，多年來除致力發展農業及文化特色，也積極整合區內民宿及餐飲業者提供多元服務，並開發結合農村特色、文創、農事體驗等特色遊程，從輕旅行到深度遊，滿足遊客需求。

陳瑞慶說，業者採數位行銷模式主動出擊，透過旅遊達人與休閒農業區直接對話及實地體驗，盼讓更多人認識南投農遊特色，縣府將持續輔導休閒農業區營造更友善環境，讓國內外遊客留下更美好回憶。

協會理事長林建興表示，南投縣休閒農業區數量僅次宜蘭縣，縣內13個休閒農業區各有不同，農村環境、生態資源、特色農產都獨具特色，也規劃許多遊程讓遊客深度體驗休閒農業區文化、生態、農事。

林建興說，每年舉辦推介會行銷南投縣休閒農業區特色，今年以「智慧農遊，數位行銷」為主軸，邀旅遊達人、外語導遊、旅行社業者實地體驗，以透過社群、傳媒、套裝遊程等更多管道行銷。（編輯：李錫璋）1080916

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