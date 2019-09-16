保育觀念從小扎根 澎湖縣編海洋教材再版

（中央社澎湖縣16日電）澎湖縣自編的「世界最美麗海灣-澎湖縣海洋保育教材」是全國第一本縣編並納入國小正式課程的海洋教材。縣府教育處表示，為使教材內容更正確完善，今年進行修正並已再版配送至各國小。

澎湖縣政府教育處長蘇啟昌表示，海洋教材由縣府自行彙編，以海洋保育的角度出發，連結澎湖五鄉一市的在地海洋特色，包含馬公菜園濕地及漁港生態、湖西青螺濕地及玄武岩保留區、白沙石滬及丁香魚季等各地海洋生態與其他海洋相關介紹，讓孩子了解自己的家鄉與海洋保育的重要性，以強化學子對海洋資源的認知、運用及守護為目標，促進海洋資源永續利用。

縣府教育處指出，縣長賴峰偉對海洋教育相當重視，自上任以來，祭出海洋活化12箭，從內海污染、漁業秩序到海洋復育，一一管理改善，唯有大海生生不息，澎湖未來才有生機，其中推動海洋活化，包括有管制內海污染源、維護漁業秩序、復育海洋資源等3大面向，以及建構市區污水處理工程、打造生態友善養殖環境、整頓海上平台污染源等海洋活化3部曲。

澎湖自105學年度開始，各國小落實海洋保育教材課程，每週有一堂海洋教育課程，讓海洋保育觀念，自小扎根做起，為使教材內容更正確完善，縣府編輯小組今年上半年進行授課教師教材意見調查，並著手進行修正，新版教材已印製完成，在開學前配送至各國小。

蘇啟昌表示，海洋教育作為12年國教發展的重大議題之一，除了讓孩子了解現行漁業捕撈法令規範以外，更期待透過這教材的實踐，內化孩子愛澎湖、愛家鄉、愛海洋，期許由澎湖帶頭扎根教育，帶領全台灣共同重視海洋保育。（編輯：謝雅竹）1080916