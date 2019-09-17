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澄清湖入園 高雄人可望續免費3年

最新更新：2019/09/17 17:38

（中央社記者王淑芬高雄17日電）澄清湖水漾風光被視為高雄市的後花園，不少人假日到此休憩，只要市民持證就享免費入園，不過合約今天期滿，七區管理處副處長吳清泉今天表示，免費入園已有共識可望再續3年。

高市府自民國102年起以3年為期簽訂合作行政契約，第2期合約今天到期，也就是如果沒有完成續約，市民明天入園恐要付費。

民進黨立委李昆澤、林岱樺今天召集交通部觀光局長周永輝、台灣自來水公司副總經理王明孝、七區管理處副處長吳清泉等人協調並做成結論，主張兼顧生態、水資源保育及人數管控的前提下，市府與水公司維持合作關係，儘速換新約，維持市民免費入園，同時爭取交通部觀光局投入更多經費改造澄清湖，充實觀光資源。

吳清泉告訴中央社記者，高市府自102年起分兩期協助改造澄清湖設施及步道環境景觀，兩期建設經費約新台幣1億1500多萬元，對於環境品質的提升有很大的助益。

澄清湖統計每年入園人次約180萬，其中市民入園占約9成，市民只要持身分證明就能享免費入園，但是汽車入園另外計費。

吳清泉表示，自來水公司明天會和高市府就行政契約換約再做討論，雙方有共識續提供市民3年免費入園。（編輯：黃世雅）1080917

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