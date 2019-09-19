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地院新任院長拜會 楊鎮浯盼挺司法園區

最新更新：2019/09/19 14:41
福建金門地方法院新任院長莊深淵（中），19日拜會金門縣長楊鎮浯（右2）；莊深淵表示，願與縣府合作完成司法單位遷建計畫，達到便民親民。中央社記者黃慧敏攝 108年9月19日
福建金門地方法院新任院長莊深淵（中），19日拜會金門縣長楊鎮浯（右2）；莊深淵表示，願與縣府合作完成司法單位遷建計畫，達到便民親民。中央社記者黃慧敏攝 108年9月19日

（中央社記者黃慧敏金門縣19日）金門縣長楊鎮浯今天透過來訪的福建金門地方法院新任院長莊深淵，傳達希望中央支持縣府興建司法園區的聲音；莊深淵表示，願與縣府合作完成司法單位遷建計畫，達到便民親民。

福建高等法院金門分院、福建高等法院金門分院檢署、福建金門地方法院、福建金門地方檢察署4單位現集中在金城鎮民權路司法大廈辦公；縣府規劃在金門島中央乳南營區興建的藝文特區預定設內，除了圖書館、美術館、景觀公園等外，還設置司法園區。藝文特區工程預計10月開標。

楊鎮浯表示，金門司法案件相對單純，但現行4個單位聚集在司法大廈辦公，空間狹小，容易帶來壓迫感；加上本地案件以民事居多，很多民事訴訟當事人是阿公阿嬤，讓長輩從島東跑到島西，情何以堪；如果司法單位遷往中心點，搭配縣府建構的公共運輸路網，可達到親民便民目標。

楊鎮浯提到，司法院支持縣府興建司法園區，並編列先期規劃預算，期盼預算能予以保留。

莊深淵表示，雖然才到任不到一個月，但了解院檢遷建計畫，他認為，司法重在親民便民，司法單位遷建到島嶼中心點，有助提升各服務面向，希望能和縣府攜手合作，並期待預算早日到位。

體諒莊深淵才剛上任，楊鎮浯表示，會將相關資料文件準備齊全，好讓莊深淵向上呈報，了解司法院和法務部的政策方向，方便後續處理。楊鎮浯說，「之前法院被縣府『卡住』，相關問題如果現在不釐清，我們會被你們卡住」，最好的情況就是縣府和院檢一起往前走。

莊深淵也表示，雙方步伐整齊，遷建計畫才能早日實現。（編輯：林沂鋒）1080919

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