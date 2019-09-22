花蓮市與日本盛岡市將締盟 魏嘉賢赴日取經

（中央社記者李先鳳花蓮縣22日電）花蓮市長魏嘉賢日前應日本盛岡市長谷藤裕明之邀，赴日參加山車秋祭慶典，並協商花蓮市與盛岡市締盟細節，魏嘉賢說，山車祭典感受到文化傳承的重要，這也是未來施政努力方向。

日本岩手縣盛岡市以「盛岡山車祭」聞名，魏嘉賢等市政團隊參加14日的八幡宮祭典山車遊行，及15日的盛岡山車大繪卷活動。盛岡山車遊行今年有8台山車，其中由盛岡觀光協會所製作的惠比壽及金太郎山車，11月將跨海來到花蓮，參與2019太平洋溫泉花車嘉年華，預期將掀起觀光旅遊高潮。

盛岡市過去曾於2002年、2007年及2016年應邀到花蓮舉辦傳統山車遊行，場面壯觀震撼。

此次魏嘉賢受邀前往，特地對於山車的設計請教當地人，原來山車的設計規劃都有故事淵源，每一台山車的前面、後面的造型均不同。

以盛岡觀光協會這次製作的山車為例，車前是惠比壽、車後是金太郎，惠比壽是日本神話的海神，屬於七福神之一，常見的形象是頭載烏帽，身穿在祭典中神職穿的狩衣，手持釣竿，釣著鯛魚；金太郎也是傳說中的人物，是一名擁有怪力的兒童，在山中與動物為友，常與熊相撲。日本民俗故事情節融入，讓山車祭典具有話題性。

除山車的造型之外，鼓陣及牽引山車也是特色之一，魏嘉賢說，觀察到山車上小太鼓的鼓手均為小學生，且鼓手會輪流替換，也就是讓參與的每個孩子都有機會可以登上山車擊鼓；在山車前方以繩索牽引山車，則是由大人帶著小孩一起，並有指揮以口號「呀哩呀哩」呼叫，孩子再怎麼疲累，也會被音律振奮心情。

參與遊行的民眾小至抱在懷中的嬰兒，大至70、80歲的長者都跟著隊伍走完全程。

魏嘉賢說，連續參與2場山車遊行，讓他感受到文化傳承的重要，盛岡能將超過300年以上的文化傳承至今，最主要在於世世代代的重視；文化多樣性不該被抹滅，唯有讓傳統恢復活力，讓大家重新認識，各族群的文化才能獲得保存，而這也是他在市長任內要努力的方向之一。（編輯：張芷瑄）1080922